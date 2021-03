Biden quer investir quase US$ 2 trilhões em infraestrutura

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai propor nesta quarta-feira (31) um investimento de quase dois trilhões de dólares em infraestruturas, com o objetivo de gerar empregos e colocar em prática um plano que deseja transformar em símbolo de sua gestão.



A primeira fase do programa "Build Back Better" (Reconstruir Melhor), que será apresentado em um discurso em Pittsburgh, Pensilvânia, detalhará os investimentos previstos para oito anos.



O plano inclui destinar 620 bilhões de dólares ao setor de transporte para modernizar mais de 32.000 quilômetros de estradas e rodovias.



Acusado por seu antecessor Donald Trump de ser um político sem ideias e sem diretrizes fortes, Biden deseja transformar o plano em um dos símbolos de seu mandato.



O presidente "pensa que seu papel é o de oferecer uma perspectiva ousada sobre como podemos investir em nosso país, nossas comunidades, nossos trabalhadores", disse sua porta-voz, Jen Psaki.



Os investimentos seriam particularmente financiados pelo aumento do imposto sobre as empresas, que passaria de 21% para 28%.



De acordo com a Casa Branca, após o aumento, a taxa permaneceria no menor nível desde a Segunda Guerra Mundial, com exceção dos anos sob a reforma fiscal de Trump, aprovada em 2017.



A nova ofensiva legislativa acontece pouco depois de o Congresso aprovar um plano de 1,9 trilhão de dólares para reparar os danos provocados pela pandemia de covid-19 na economia.



O discurso desta quarta-feira será o ponto de partida de uma batalha no Congresso, que promete ser tão áspera como incerta.



A maioria democrata é muito apertada, e duras negociações são esperadas.



Os próximos meses serão um teste para a habilidade de negociação de Biden, um ex-senador e veterano da política de Washington.



- "Urgência do momento" -



"O presidente quer mostrar claramente que tem um plano e que está aberto à discussão", afirmou uma fonte da Casa Branca.



"Mas ele não assumirá compromissos ante a urgência do momento e a necessidade de realmente entregar algo para o povo americano e conseguir reconstruir melhor", completou.



O plano considera ampliar "a revolução dos carros elétricos" com, por exemplo, a mudança para ônibus elétricos de 20% da frota destinada ao transporte escolar.



Também considera construir infraestruturas mais resistentes às evoluções vinculadas à mudança climática.



Reparar ou construir estradas, pontes, ferrovias, portos e aeroportos é uma ideia com grande significado para os americanos em geral, pois boa parte das infraestruturas do país data da década de 1950, e sua deterioração é inquestionável.



Mas alcançar um consenso entre democratas e republicanos não será fácil.



Donald Trump e Barack Obama, os dois antecessores de Biden, também fizeram declarações sobre possíveis acordos e grandes promessas na área, que terminaram em fracasso.



O secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, que estará na linha de frente do plano, acredita que, desta vez, o roteiro será diferente.



"Temos uma oportunidade extraordinária de conseguir o apoio dos dois partidos para pensar grande e dar provas de coragem nas infraestruturas", disse Buttigieg.



"Não é necessário explicar aos americanos que devemos trabalhar nas infraestrutura, e a realidade é que não se pode separar a dimensão climática deste desafio", afirmou.