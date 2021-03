Rússia aprova primeira vacina anticovid para animais

A Rússia anunciou, nesta quarta-feira (31), a aprovação da primeira vacina contra coronavírus para animais no mundo, a Carnivac-Cov, que garante ter um índice de eficácia de 100% e começará a ser produzida em massa a partir de abril.



"Os ensaios clínicos da Carnivac-Cov, que começaram em outubro do ano passado (...) concluíram que a vacina é segura e altamente eficaz, já que 100% dos animais testados desenvolveram anticorpos", afirmou Konstantin Savenkov, vice-diretor da agência veterinária e fitossanitária nacional, a Rosselkhoznadzor, em um comunicado.



Os animais analisados foram gatos, cães, raposas vermelhas e polares e visons. De acordo com a Rosselkhoznadzor, a vacina é apenas para animais carnívoros.



Segundo Savenkov, a "produção em massa" deste imunizante começará em abril.



A vacina foi desenvolvida por uma filial da Rosselkhoznadzor, o Centro Federal de Saúde Animal, que está em contato com empresas de peles de vários países europeus interessadas em comprá-la.



Na terça-feira, funcionários militares da região de São Petersburgo (noroeste) anunciaram que os animais que participarem do desfile militar para as comemorações da Segunda Guerra Mundial, ou que forem levados para o aeroporto da cidade deverão estar vacinados.



De acordo com a Rosselkhoznadzor, o desenvolvimento desta vacina foi "particularmente importante", já que várias espécies animais são sensíveis à covid-19. Na Rússia, segundo a agência, dois casos de infecção em gatos foram registrados até agora, em Moscou e em Tyumen, na Sibéria.



Em novembro, a Dinamarca decidiu sacrificar todos os seus visons, porque se suspeitava de que os 15 milhões de animais fossem portadores e vetores de uma mutação do coronavírus que poderia ser problemática para os humanos.