Oficial da Marinha italiana detido por espionagem a favor da Rússia

Um oficial da Marinha italiana foi detido em flagrante delito de espionagem a favor da Rússia, quando entregava documentos confidenciais a um militar russo, ato que motivou a convocação do embaixador da Rússia em Roma, informaram nesta quarta-feira a polícia e o governo italianos.



O oficial italiano, um capitão de fragata, foi surpreendido durante uma "reunião clandestina" com um cidadão russo na terça-feira à noite em Roma, segundo um comunicado da polícia.



"A intervenção aconteceu durante a reunião clandestina entre os dois homens, que foram surpreendidos na troca de documentos confidenciais por uma quantia de dinheiro", explica o comunicado.



A operação aconteceu sob a supervisão do serviço italiano de inteligência e o Estado-Maior de Defensa, segundo as forças de segurança.



O cidadão russo é um militar da embaixada de Moscou em Roma e não foi oficialmente detido por sua condição de diplomata.



O ministério italiano das Relações Exteriores afirmou em outro comunicado que o embaixador russo Serguei Razov foi convocado imediatamente.



As informações coincidem com a tensão crescente nas relações entre Rússia e Europa por outros casos de espionagem e por questões vinculadas aos direitos humanos.