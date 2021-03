Huawei registra lucro recorde em 2020 mas volume de negócios tem desaceleração

O grupo chinês de telecomunicações Huawei anunciou nesta quarta-feira um lucro líquido recorde em 2020, mas um volume de negócios estagnado pela pandemia de coronavírus e as sanções americanas.



Em 2020, a Huawei registrou alta do lucro líquido de 3,2% em ritmo anual, a 64,6 bilhões de yuanes (9,84 bilhões de dólares).



O volume de negócios avançou 3,8%, contra 19,1% registrado um ano antes, a 891,4 bilhões de yuanes (134 bilhões de dólares).



"No ano passado permanecemos fortes diante da adversidade", afirmou o presidente da empresa, Ken Hu, em um comunicado.



O futuro de Huawei, principal fornecedor mundial de equipamentos para redes de telecomunicações e primeira marca de smartphones, está em dúvida desde que o governo do ex-presidente americano Donald Trump iniciou em 20128 uma campanha contra a empresa, que passou a afetar seus resultados.



Antes do início da pressão americana, o crescimento da receita era de quase 30% ou mais, o que caiu para 19% em 2019.