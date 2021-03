Encontrada 2ª caixa-preta de avião da Sriwijaya acidentado na Indonésia

A segunda caixa-preta do Boeing da Sriwijaya Air que caiu perto da Indonésia foi encontrada - informou o Ministério dos Transportes da Indonésia nesta quarta-feira (31), mais de dois meses após o acidente, no qual 62 passageiros e tripulantes morreram.



O Ministério anunciou uma entrevista coletiva sobre "a descoberta do gravador das conversas na cabine", o que foi confirmado por investigadores à AFP.



As gravações das conversas da tripulação e da torre de controle devem fornecer elementos importantes para a investigação, a fim de determinar as causas do acidente.



Em 9 de janeiro, o Boeing 737-500 mergulhou cerca de 3.000 metros de altitude em menos de um minuto e afundou no mar de Java, logo após a decolagem.



A tripulação não emitiu um alerta, nem relatou problemas técnicos antes do acidente, e o avião provavelmente estava intacto quando afundou na água, de acordo com os investigadores.



Segundo um relatório preliminar da Agência de Segurança dos Transportes da Indonésia, foi detectada uma "anomalia" da aceleração automática, responsável pelo impulso do avião. A investigação continuará para determinar as causas do acidente.



A primeira caixa-preta, contendo os dados dos aparelhos de bordo, foi encontrada logo após o acidente. Os mergulhadores continuaram procurando a segunda, mesmo depois de perderem seu sinal.



Este foi o primeiro acidente fatal da empresa regional indonésia Sriwijaya Air desde seu início, em 2013, mas o setor aéreo doméstico já registrou vários outros nos últimos anos.