EUA lideram preocupação de países com relatório da OMS sobre origem da covid-19

Os Estados Unidos lideravam nesta terça-feira (30) a preocupação de vários países com um relatório respaldado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a origem da covid-19, com acusações de que Pequim não deu acesso adequado aos pesquisadores.



O coronavírus, detectado pela primeira vez em humanos na cidade chinesa de Wuhan, em dezembro de 2019, já deixou quase 2,8 milhões de mortes em todo o mundo e vários países da América e da Europa enfrentam novas ondas de infecções.



Os Estados Unidos, país com maior número de mortes causadas pela pandemia, e 13 de seus aliados reafirmaram seu apoio à OMS, mas observaram que a investigação "foi significativamente atrasada e não teve acesso total aos dados e amostras originais".



Os signatários da declaração incluem Austrália, Canadá, Dinamarca, Estônia, Israel, Japão, Letônia, Lituânia, Noruega, República Tcheca, Coreia do Sul, Eslovênia e Reino Unido.



O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez uma crítica semelhante durante a apresentação oficial do relatório, dizendo que a equipe internacional de especialistas enviada à China teve "dificuldades" em "acessar os dados originais".



Tedros, há muito acusado de complacência com Pequim, endureceu o tom e pediu mais investigações, sem descartar a possibilidade de o novo coronavírus ter escapado de um laboratório chinês.



A China sempre rejeitou veementemente essa hipótese. Especialistas enviados a Wuhan pela OMS no início deste ano para investigar as origens da pandemia quase a descartaram.



O relatório desses cientistas e de seus colegas chineses, do qual a AFP obteve uma cópia na segunda-feira, considera "provável a altamente provável" que a covid-19 tenha saltado de morcegos para humanos por meio de um animal intermediário e julgou como "extremamente improvável" a hipótese de vazamento de laboratório.



Os possíveis animais intermediários incluem o gato doméstico, o coelho, o vison, o pangolim ou o texugo doninha.



A teoria de Pequim de que o vírus não se originou na China, mas foi importado em alimentos congelados, foi considerada "possível", mas altamente improvável.



- China pede que o tema não seja politizado -



Nem Tedros, nem a declaração encabeçada pelos Estados Unidos mencionaram a China diretamente, mas Pequim respondeu ao que considerou de reclamações do chefe da OMS, observando que havia demonstrado plenamente "sua abertura, transparência e atitude responsável".



"Politizar esta questão apenas prejudicará seriamente a cooperação global no estudo das origens, prejudicará a cooperação contra a pandemia e custará mais vidas", disse o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado.



A União Europeia considerou o relatório da OMS um "primeiro passo útil", mas, sem citar a China, destacou "a necessidade de continuar a trabalhar", exortando as "autoridades competentes" a ajudar.



Mike Pompeo, chefe da diplomacia dos EUA no governo de Donald Trump, chamou o relatório de "farsa" que dá continuidade à "campanha de desinformação" do Partido Comunista da China e da OMS.



A hipótese de que o vírus poderia ter vazado de um laboratório em Wuhan era uma das favoritas dos Estados Unidos durante o governo Trump.



- 'Precisava de descanso' -



A pandemia de covid-19, declarada pela OMS em março de 2020, não dá trégua e muitos países foram forçados a tomar medidas drásticas para conter as infecções.



A Itália disse nesta terça-feira que vai impor uma quarentena de cinco dias aos viajantes de outros países da UE, enquanto a Alemanha vai apertar os controles ao longo das fronteiras terrestres para garantir que as pessoas que chegam tenham testes covid-19 negativos.



No entanto, um grande número de alemães se cansou do plano de confinamento e foi passar férias na ilha espanhola de Maiorca.



"Eu realmente precisava de um descanso, trabalho há muito tempo e é difícil fazer isso de casa sem ver ninguém", disse à AFP Birgit Leeck, 53, em uma das praias da ilha.



A Alemanha decidiu reservar o uso da vacina contra o vírus AstraZeneca para pessoas com mais de 60 anos de idade, após vários casos de coágulos sanguíneos.



O laboratório anglo-sueco AstraZeneca, em disputa com Bruxelas por atrasos na entrega de suas doses, confirmou ter batizado sua vacina com o nome oficial de "Vaxzevria". O imunizante da AstraZeneca, desenvolvido com a Universidade de Oxford, continua a ser o mais usado em todo o mundo, de acordo com um banco de dados da AFP compilado de fontes oficiais.



O laboratório alemão BioNTech, por sua vez, anunciou que planeja fabricar em 2021 cerca de 2,5 bilhões de doses de sua vacina contra o coronavírus desenvolvida em conjunto com a americana Pfizer - 25% a mais do que o anunciado anteriormente.



- FMI prevê melhora -



Ao mesmo tempo, os líderes mundiais pediram um novo tratado internacional para melhor combater as futuras pandemias.



"Juntos, devemos estar mais bem preparados para prever, prevenir, detectar, avaliar e responder às pandemias de maneira altamente coordenada", afirmaram.



Mais de 20 países, incluindo Alemanha, Chile, Costa Rica, Espanha e França, aderiram à declaração, juntamente com a OMS e o Conselho Europeu.



Em meio à crise econômica global causada pela pandemia, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) disse nesta terça-feira que o crescimento global está acelerando, impulsionado pelos Estados Unidos e China, mas alertou para o risco de uma recuperação desigual entre os países.



Na América Latina, o Chile anunciou que receberá 1,8 milhão de doses da vacina contra a covid-19 do laboratório chinês CanSino e o Paraguai disse que espera conseguir uma imunização "satisfatória" de sua população neste ano. Mas a vacinação avança com dificuldade na Argentina e muito lentamente no Peru, onde o governo descartou um adiamento das eleições gerais de 11 de abril e o Congresso aprovou o terceiro saque de fundos de pensão para beneficiários afetados economicamente pela pandemia.



A crise de saúde também fez retroceder anos de progresso rumo à igualdade de gênero, com um impacto desproporcional nas mulheres, que perderam empregos em um ritmo mais acelerado do que os homens e tiveram que assumir uma carga muito maior no cuidado com os filhos, segundo um estudo do Fórum Econômico Mundial..



