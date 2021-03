Segunda rodada de mediação da UE fracassa na Geórgia

A segunda rodada de negociações conduzida pela União Europeia na Geórgia para mediar a crise política entre o partido no poder e a oposição fracassou nesta terça-feira (30), informou a UE.



A Geórgia, um país do Cáucaso que aspira aderir à UE, está atolada em crise desde as eleições legislativas de outubro de 2020, que o partido governante, Sonho Georgiano, ganhou por pouco. A oposição denuncia fraude no processo eleitoral.



Além disso, em fevereiro, a polícia invadiu as sedes do principal partido da oposição, o Movimento Nacional Unido (MNU), fundado pelo ex-presidente Mikhail Saakashvili, e prendeu seu atual líder, Nika Melia.



O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, visitou Tbilissi no início de março e iniciou negociações entre o governo e os partidos da oposição.



Um diplomata sueco, Christian Danielsson, encarregado de uma missão de mediação, disse em entrevista coletiva que os partidos políticos georgianos ainda não chegaram a um acordo.



"O cumprimento das aspirações europeias exige empenho, sobretudo do partido no poder, de tirar o país da crise", declarou ao final das sete horas de negociação.



"Infelizmente, não houve essa vontade hoje", acrescentou.



As conversas se concentram nas reformas eleitorais e judiciais, bem como na libertação de oponentes presos e na possibilidade de eleições legislativas antecipadas.



A primeira rodada de negociações, em 19 de março, também fracassou.