Reino Unido: Raab afirma que mudanças em Hong Kong ferem acordo com China

O secretário para Assuntos Externos do Reino Unido, Dominic Raab, afirmou nesta terça-feira, 30, e que as mudanças em curso no sistema eleitoral de Hong Kong ferem a Declaração Conjunta Sino-Britânica, limitando a liberdade dos habitantes da ilha, e representa Pequim descumprindo seus compromissos internacionais.



A manifestação, feita pelo Twitter, veio após ser aprovado um plano de reforma no sistema eleitoral de Hong Kong, alterando, dentre outros aspectos, o número de representantes eleitos diretamente pelos cidadãos insulares para o parlamento.



A declaração mencionada por Raab é o acordo de devolução da então colônia britânica aos chineses, acertado em 1984 e em vigor desde 1997. Segundo o acordo, o principio de "um país, dois sistemas" deve vigorar por 50 anos, até 2047. Em comunicado anterior, o secretário descreveu as alterações como uma forma "radical" de reduzir a participação dos cidadãos de Hong Kong, e acusou Pequim de não cumprir com os acordos da declaração Sino-Britânica pela terceira vez em nove meses.



De acordo com a Reuters, os Estados Unidos também condenam movimentos da China, que reduzem ainda mais a participação política e representação em Hong Kong e está profundamente preocupado em relação ao segundo atraso nas eleições do parlamentares do território, disse um porta-voz do Departamento de Estado americano hoje, que não quis ser identificado.