Começa contagem dos votos sobre criação do primeiro sindicato da Amazon nos EUA

A contagem dos votos emitidos por trabalhadores de uma instalação da Amazon no Alabama começou nesta terça-feira (30) e dependerá de seu resultado a criação do primeiro sindicato dessa empresa nos Estados Unidos.



A apuração deve levar vários dias devido a possíveis impugnações e a Amazon alertou que tentará evitar a formação de sindicatos em suas operações.



"Pedimos a todos os nossos funcionários que votem e tenham suas vozes ouvidas nos próximos dias", disse à AFP uma porta-voz da gigante do comércio on-line.



"Nossos funcionários conhecem a realidade: salários iniciais de 15 dólares por hora ou mais, seguro saúde desde o primeiro dia e um local de trabalho seguro e inclusivo", acrescentou.



A apuração dos votos, que começaram a ser enviados pelo correio em 8 de fevereiro, acontecerá a portas fechadas e sob supervisão da agência de relações trabalhistas americana.



Os votos podem ser contestados por uma ampla variedade de motivos, como assinaturas no lugar errado ou a descrição errada da função na empresa.



Se aprovado pela maioria, o sindicato representaria os 5.800 funcionários da unidade de triagem e embalagem de Bessemer, Alabama.



Se for formado, o sindicato pode abrir caminho para a criação de outros nas demais instalações da Amazon e também em outras empresas.



Líderes sindicais e políticos alegam que os funcionários da Amazon trabalham sob pressão constante, proteção trabalhista mínima e enfatizam que precisam negociar coletivamente.



A Amazon, que com 800 mil trabalhadores é a segunda maior empregadora dos Estados Unidos, afirma que seus funcionários não precisam de sindicato e que já lhes paga mais do que muitas outras empresas.



