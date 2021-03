Petróleo fecha em queda ante fortalecimento do dólar

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira (30), em meio a um fortalecimento do dólar.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou em baixa de 1,29%, a 64,14 dólares em Londres.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para entrega no mesmo período perdeu 1,64% a 60,55 dólares em Nova York.



"O petróleo cai, o dólar é um fator e as taxas de juros são um fator", resumiu Bill O'Grady, da Confluence Investment, quando o rendimento dos bônus do Tesouro americano com prazo de dez anos subiu a um máximo em 14 meses.



Este movimento fez o dólar subir ao seu nível mais elevado desde novembro frente ao euro e há um ano frente ao iene, encarecendo, assim, o barril de petróleo para investidores em outras divisas.



A reabertura do canal de Suez também foi um evento que influenciou a baixa para o mercado, disse Phil Flynn, da Price Futures Group.



A Autoridade do Canal de Suez (SCA) anunciou na segunda-feira a retomada do tráfego nesta estratégica via marítima, que esteve obstruída quase uma semana pelo encalhe do gigantesco navio cargueiro "Ever Given", de 400 metros de comprimento.



O fim deste evento "significa um aumento da oferta de petróleo", destacou Ipek Ozkardeskaya, analista do Swissquote bank, e isso "pesa nos preços".



O mercado espera a reunião da Opep e seus parceiros no âmbito da Opep+ esta semana.



Os países, liderados pela Arábia Saudita e pela Rússia, se reúnem na quinta-feira em um encontro ministerial para decidir sobre a produção futura pela terceira vez este ano.



O mercado "espera que este grupo mantenha o mesmo nível de produção em maio, em vista da fragilidade atual do mercado físico do petróleo", prevê Bjarne Schieldrop, analista da Seb.



