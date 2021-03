Espanha vacinará alguns grupos de maiores de 65 anos com AstraZeneca

A Espanha anunciou nesta terça-feira (30) que estenderá o uso da vacina anticovid da AstraZeneca para aqueles com mais de 65 anos quando se tratarem de trabalhadores "essenciais", após relatórios científicos recentes que comprovam sua eficácia e segurança.



Até agora, o uso dessa vacina estava limitado a pessoas entre 55 e 65 anos.



"Em relação à vacina da AstraZeneca, levando em consideração as novas evidências científicas e a ficha técnica autorizada, o limite de idade foi estendido", disse o Ministério da Saúde em um comunicado.



A partir de agora, podem também receber esse imunizante "os grupos populacionais priorizados por sua atividade essencial, como os profissionais de saúde e sócio-sanitários que não estão na linha de frente, e os trabalhadores de instituições de saúde e grupos ativos com função essencial na sociedade, como os das Forças e Órgãos de Segurança do Estado ou professores".



Assim, a população geral entre 55 e 65 anos de idade e trabalhadores essenciais com mais de 65 anos que continuem ativos poderão receber esta vacina.



Na semana passada, o país anunciou que estava retomando a vacinação, após suspender seu uso por precaução no dia 15 de março, devido à detecção de casos graves isolados de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas com o imunizante anglo-sueco.



Dias depois, e seguindo as recomendações da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que descreveu o produto como "seguro e eficaz", a Espanha e outros países europeus retomaram as campanhas de vacinação com a AstraZeneca.



Por outro lado, as autoridades sanitárias espanholas indicaram que a vacina Janssen da gigante farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson, quando disponível, poderá ser utilizada em pessoas entre 66 e 79 anos, como as demais vacinas baseadas na tecnologia de mRNA (Pfizer e Moderna).



A Espanha vacinou pouco mais de 5,5% (2,6 milhões) de seus 47 milhões de habitantes com as duas doses e administrou mais de 7,7 milhões de doses no total.



A Espanha é um dos países europeus mais atingidos pela pandemia da covid-19, que causou mais de 75.300 mortes.