Japão eleva nível de alerta após erupção de vulcão

Um vulcão no sudoeste do Japão entrou em erupção, lançando material a quase um quilômetro de distância, o que motivou a elevação do nível de alerta na região, informou nesta quarta-feira (noite de terça, 30, no Brasil) a agência de notícias Kyodo.



O nível de alerta foi elevado de 3 para 5 e proibiu-se à população se aproximar da cratera do vulcão Otake, na prefeitura de Kagoshima.



Por enquanto, não foram reportadas vítimas, segundo Kyodo.



A primeira erupção ocorreu na terça-feira às 22h e a segunda na quarta-feira às 03h (locais), segundo a mesma fonte.



O Japão possui vários vulcões ativos, situados no "Cinturão de Fogo" do Pacífico, onde ocorre boa parte dos sismos e erupções do planeta.



A erupção ocorreu dez dias depois de um tremor submarino perto da costa nordeste do Japão.