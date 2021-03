Biden segue na esteira de Trump e evita chamar Cisjordânia de território 'ocupado'

O governo de Joe Biden manteve a semântica inaugurada pelo governo de Donald Trump e evitou descrever a Cisjordânia como um "território ocupado" no relatório anual sobre os direitos humanos no mundo elaborado pela diplomacia americana.



No governo Trump, o relatório do Departamento de Estado começou em 2018 a se referir a Israel, Cisjordânia e Gaza, abandonando a tradição de usar a fórmula "Israel e os territórios ocupados", uma mudança que foi interpretada como uma rejeição ao consenso internacional de que Israel é uma força de ocupação.



No primeiro relatório do governo Biden, que cobre os acontecimentos de 2020, o Departamento de Estado não reverteu essa forma de se referir à região. "A linguagem neste relatório não pretende estabelecer uma posição definitiva nem um status a ser negociado com as partes no conflito, incluindo os limites específicos da soberania israelense em Jerusalém e as fronteiras entre Israel e um eventual futuro Estado palestino", disse Lisa Peterson, subsecretária interina dos Direitos Humanos.



Segundo a alta funcionária, os autores do relatório continuam a acreditar que é preferível atribuir nomes geográficos aos lugares. "Isso está em sintonia com nossas práticas gerais. Também acreditamos que seja mais claro e útil para os leitores que buscam informações sobre direitos humanos nessas áreas específicas", afirmou a repórteres.



Trump promoveu uma virada na política externa ao reconhecer Jerusalém como capital de Israel e, mais tarde, apoiar a anexação das Colinas de Golã da Síria.



O ex-chefe da diplomacia dos Estados Unidos Mike Pompeo disse que não compartilha do consenso internacional de que os assentamentos israelenses na Cisjordânia são ilegais. Seu sucessor, Antony Blinken, indicou que os Estados Unidos manterão sua embaixada em Jerusalém, mas também pediu maiores esforços para apoiar os palestinos, incluindo a entrega de ajuda humanitária.



No relatório, o Departamento de Estado denuncia o agravamento da crise humanitária na Venezuela devido à corrupção do governo de Nicolás Maduro, a aprovação de leis cada vez mais "repressivas" na Nicarágua e as contínuas "restrições" à liberdade de expressão em Cuba.