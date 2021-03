Vacinação avança com dificuldade na Argentina em meio a segunda onda da pandemia

A Argentina avança com muitas dificuldades na vacinação contra a covid-19 em meio aos grandes atrasos na entrega das doses e à urgência pelo aumento de infecções que antecipa uma segunda onda da pandemia.



Logo no início do outono, cerca de três milhões de pessoas foram inoculadas com a primeira dose e cerca de 600.000 com a segunda, de acordo com o registro público de vacinação.



O resultado está longe dos planos do presidente Alberto Fernández, que esperava ter 20 milhões de doses da vacina russa Sputnik V até o final de fevereiro, com possibilidade de mais cinco milhões.



Apesar de participar de testes voluntários da fase 3 do imunizante da a Argentina não conseguiu fechar um contrato com a empresa farmacêutica norte-americana. Em vez disso, recebe a vacina do grupo chinês Sinopharm, a cujos ensaios também aderiu.



E aguarda o avanço do acordo firmado com o México para a produção e distribuição conjunta da AstraZeneca e da Universidade de Oxford na América Latina.



Nesta terça-feira chegará da Rússia a nona remessa da Sputnik V - cerca de 300 mil doses -, com a qual a Argentina terá recebido 5,76 milhões de diversos laboratórios.



A escassez de vacinas levou o governo a adiar as segundas doses. A Argentina soma 55.611 mortes por covid e 2,3 milhões de infecções.



Na segunda-feira, foram registrados 14.014 novos casos, maior pico desde outubro. Além disso, confirmou a circulação de quatro variantes: Manaus, Rio de Janeiro, Califórnia e Reino Unido.



A curva de contágio saltou nas últimas duas semanas, passando de 6.164 novos casos no dia 15 de março para 14.014.



"Estamos em um momento crucial da pandemia", disse à AFP a infectologista Gabriela Piovano, do Hospital Muñiz, referência na especialidade.



A ocupação de leitos de terapia intensiva é de 55,3% no país. O número que sobe para 60% na região metropolitana de Buenos Aires, com quase 15 milhões de habitantes, de uma população total de 44 milhões.



A mobilidade interna não foi limitada, porém, durante a Semana Santa, as fronteiras terrestres permaneceram fechadas e os voos do Chile, México e Brasil foram suspensos. Os do Reino Unido e Irlanda do Norte já haviam sido cancelados.