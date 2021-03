Vacina anti-covid da AstraZeneca é batizada de 'Vaxzevria'

A vacina contra a covid-19 do laboratório anglo-sueco AstraZeneca foi chamada "Vaxzevria", disseram porta-vozes do grupo à AFP, destacando que se tratava de um procedimento comum para vacinas na União Européia.



"A mudança para uma marca permanente é um procedimento comum" e foi "planejado por meses", disse à AFP Angela Fiorin, porta-voz do grupo farmacêutico, nesta terça-feira (30).



A porta-voz observou que a vacina desenvolvida pelas concorrentes Pfizer e BioNTech, "BNT162b2", agora se chama "COMIRANTY" na UE.



Por sua vez, o site da Agência Europeia de Medicamentos apontou que o nome da vacina AstraZeneca havia sido adotado na quinta-feira.



A Vaxzevria, que faz parte do grupo de imunizantes para a covid-19 homologados, junto com a vacina Pfizer / BioNTech, a da Moderna e a da Johnson & Johnson, tem apresentado atrasos em sua distribuição na União Europeia e problemas de produção que geraram tensões entre os países e o grupo farmacêutico que o fabrica.



Além disso, vários casos isolados de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas com este imunizante (sem que se tenha demonstrado que os dois fenômenos estão de alguma forma relacionados) levaram vários países a suspender o seu uso na totalidade ou em parte da população.



No entanto, a vacina da AstraZeneca, desenvolvida com a Universidade de Oxford, continua a ser a mais usada em todo o mundo, de acordo com um banco de dados AFP baseado em fontes oficiais.



