O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, alertou nesta quinta-feira (30) que os direitos humanos estão regredindo no mundo e destacou sua indignação com as situações na China, Mianmar, Síria e outros países.



"A tentência na questão dos direitos humanos continua avançando na direção errada. Vemos evidências disso em todas as regiões do mundo", afirmou Blinken aos jornalistas durante a apresentação do relatório anual do Departamento de Estado.