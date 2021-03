OMS: ainda há algum tempo de pandemia pela frente

Diretora-adjunta da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mariangela Simão avalia que ainda há algum tempo da pandemia de covid-19 pela frente. "Vamos sair dessa, mas não tão cedo", resumiu. A diretora aponta que as populações devem estar preparadas para os próximos meses que se seguem, e também para futuros desafios, já que novas pandemias não são questão de "se, mas de quando". As declarações foram feitas em evento da OMS sobre o Brasil.



Simão afirmou que a OMS prepara protocolo para pandemias, assim como a organização já realizou sobre outras questões. Diretor-regional da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, concordou com a avaliação, apontando que "outras pandemias virão, não sabemos como e quando, mas é da natureza".



Entre as medidas, ambos destacaram a importância da cooperação internacional, com iniciativas como a Covax de vacinação, mas ressaltando que mecanismo de coordenação global precisam ser aprimorados, uma vez que a segurança de todos depende da erradicação das ameaças em todo o mundo. Reforçou de sistemas de proteção, de saúde, pesquisa e inovação foram outros temas abordados.



Barbosa afirmou ainda que a pandemia tem grande impacto econômico, e apontou que "podemos perder uma década na luta contra a pobreza na América Latina" por conta da recente crise.