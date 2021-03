Banido das principais mídias sociais, Trump anuncia lançamento de site próprio

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou o lançamento de um novo site oficial, que terá o intuito de "informar, educar e inspirar" os americanos, segundo comunicado. O "45Office", uma alusão ao fato de Trump ter sido o 45º presidente dos EUA, afirma buscar "preservar o legado" de sua administração, ao mesmo tempo em que "avançará" com a agenda "American First", aponta a descrição oficial.



Até o momento, a página traz um texto que chama Trump de líder "do mais extraordinário movimento político" da história dos EUA, e uma descrição da ex-primeira dama, Melania Trump.



O lançamento vem em meio a notícias de que o ex-presidente estaria se preparando para retornar às redes sociais com uma plataforma própria, enquanto segue banido das principais mídias sociais.