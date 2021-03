EUA e 13 aliados expressam 'preocupações' com relatório sobre a origem da covid-19

Os Estados Unidos e 13 aliados expressaram, nesta terça-feira (30), preocupação com o relatório apoiado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a origem da covid-19 e exortaram a China a fornecer "acesso total" aos especialistas.



"Nos unimos para expressar preocupações comuns" em relação ao recente estudo apoiado pela OMS realizado na China, dizem em comunicado os Estados Unidos, juntamente com aliados como Reino Unido, Canadá, Austrália, Japão e Coreia do Sul.



A nota indica que a missão apoiada pela OMS na China "foi significativamente atrasada e não teve acesso aos dados e amostras originais e completos".



"É essencial que especialistas independentes tenham acesso total a todas as pessoas, animais e dados ambientais, pesquisas e pessoal envolvido nos estágios iniciais do surto, que são relevantes para determinar como esta pandemia surgiu", acrescenta o comunicado, sem criticar explicitamente a China.



Os países signatários também afirmam que compartilham "essas preocupações não apenas para o benefício de aprender tudo o que pudermos sobre as origens desta pandemia, mas também para abrir um caminho para um processo oportuno, transparente e baseado em evidências para a próxima fase deste estudo, bem como para as próximas crises de saúde".



Outros países que assinaram a declaração conjunta foram República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Israel, Letônia, Lituânia, Noruega e Eslovênia.



Em uma mudança de tom em relação ao ex-presidente Donald Trump, que promoveu a saída do país da OMS, o comunicado lembra que os Estados Unidos e seus aliados trabalhariam com a agência de saúde da ONU.