O ministério da Defesa anunciou, nesta terça-feira (30), a saída dos comandantes das três Forças Armadas, um dia após a demissão do ministro da Defesa e de outros cinco membros do governo.



A substituição dos comandantes Edson Pujol (Exército), Ilqes Barbosa (Marinha) e Antonio Carlos Bermudes (Aeronáutica) foi decidida em uma reunião em Brasília "com presença do ministro da Defesa nomeado, Braga Netto, do ex-ministro, Fernando Azevedo, e dos Comandantes das Forças", anunciou a pasta em um comunicado.