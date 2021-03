A cidade de Berlim anunciou, nesta terça-feira (30), a suspensão do uso da vacina anticovid da AstraZeneca para homens e mulheres com menos de 60 anos, como medida de precaução, e está à espera de novas recomendações do governo.



"Decidimos, por precaução, suspender a vacinação das pessoas com menos de 60 anos com AstraZeneca", disse a responsável por Saúde no Senado de Berlim, Dilek Kalayci.



A vacina se encontra sob suspeita em vários países, após a ocorrência de casos isolados graves de formação de coágulos sanguíneos.