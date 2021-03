Portugal enviará 60 militares a Moçambique

Portugal vai enviar nas próximas semanas 60 militares a Moçambique, após um ataque reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) em Palma, cidade do norte do país, informou o ministro das Relações Exteriores, Augusto Santos Silva.



"Uma equipe de 60 militares portugueses está se preparando e será enviada nas próximas semanas a Moçambique", declarou Santos Silva na segunda-feira à noite ao canal público português RTP.



"Apoiará o exército moçambicano na formação das forças especiais", disse.



Palma está sob controle de grupos extremistas desde um ataque executado na semana passada e reivindicado na segunda-feira pelo Estado Islâmico.



O grupo afirmou que dezenas de militares morreram, assim como cristãos, incluindo estrangeiros.



O governo de Moçambique afirmou no domingo que dezenas de pessoas morreram em Palma.



A ONU ofereceu "apoio ao governo de Moçambique nos esforços para proteger os civis, restabelecer a estabilidade e levar à justiça os autores dos atos odiosos".



Moçambique, ex-colônia portuguesa, conquistou a independência em 1975.



