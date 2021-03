Israel abre posto na fronteira com Egito, fechado há um ano

Israel abriu, nesta terça-feira (30), seu posto fronteiriço de Taba na terça-feira, fechado desde o início da pandemia, para permitir que os israelenses acessem o Sinai egípcio por ocasião da Páscoa judaica.



Na segunda-feira (29), a autoridade aeroportuária israelense informou que, a partir desta terça-feira e até 12 de abril, 300 pessoas vacinadas, ou que já tenham tido covid-19, poderão cruzar o terminal de Taba, apenas a pé, para ir ao Sinai.



Também será necessário um teste negativo de PCR de menos de 72 horas para qualquer pessoa que deseje cruzar a fronteira.



O terminal estava fechado desde março de 2020, devido à pandemia, disse o porta-voz da autoridade aeroportuária, Ofer Lefler, à AFP.



Todos os anos, muitos israelenses viajam para a península egípcia no feriado da Pessach (a Páscoa judaica).



Há várias semanas, Israel registra uma queda no impacto epidemiológico da doença, graças, sobretudo, a uma campanha de vacinação em massa iniciada em 19 de dezembro.



Com 9,2 milhões de habitantes, dos quais mais da metade recebeu as duas doses da vacina anticovid da Israel sai, progressivamente, desde o início de fevereiro, de seu terceiro confinamento.



A taxa de contágios da população vem caindo desde então. Na segunda-feira, situava-se em 1,2%, contra em torno de 6% no final de fevereiro, de acordo com o Ministério da Saúde.