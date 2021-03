Itália vai impor quarentena de cinco dias a viajantes procedentes da UE

A Itália vai impor uma quarentena de cinco dias para todos os viajantes procedentes da União Europeia (UE), anunciou nesta terça-feira (30) o ministério da Saúde.



Todos os viajantes procedentes da UE deverão ser submetidos a exames de covid antes de viajar e, ao final da quarentena, deverão passar por outro exame de diagnóstico. A medida já estava em vigor para todos os viajantes de países que não pertencem à UE.



A maior parte da Itália está sob restrições severas atualmente para frear a onda de contágios, com o fechamento de cafés, bares e restaurantes, além de viagens limitadas.



Mas as escolas da região de Lazio, que inclui Roma, reabriram nesta terça-feira após uma decisão das autoridades de saúde.



"É maravilhoso voltar a encontrar as crianças, mas não entendo o significado de tudo isto. Perdemos duas semanas de aulas", afirmou à AFP uma professora do ensino básico que pediu anonimato.



Toda a Itália foi classificada como zona "vermelha", de alto risco, durante o fim de semana de Páscoa, que começa no sábado e termina na segunda-feira.



A pandemia matou mais de 108.000 pessoas na Itália, de acordo com o ministério da Saúde.



O primeiro-ministro italiano Mario Draghi, de 73 anos, recebeu nesta terça-feira em Roma a primeira dose da vacina AstraZeneca como parte da campanha a favor do fármaco, que provocou polêmica nas últimas semanas.



Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, e a esposa foram vacinados no centro de saúde instalado na estação central de trens de Roma, Termini, informou o porta-voz do governo.



A Itália suspendeu por alguns dias o uso da vacina pelo temor de seus efeitos colaterais, mas a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou o uso em todo o continente por considerá-la segura.



Mario Draghi, que assumiu o cargo de chefe de Governo em fevereiro, se comprometeu a acelerar a campanha de vacinação na Itália, o primeiro país europeu afetado pela pandemia e que atualmente enfrenta a terceira onda de covid-19.