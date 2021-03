Tumulto durante homenagem a presidente falecido deixou 45 mortos na Tanzânia em 21 de março (policía)

Um total de 45 pessoas morreram no dia 21 de março em um tumulto no estádio de Dar es Salaam, na Tanzânia, onde acontecia uma homenagem ao falecido presidente John Magufuli, informou a polícia nesta terça-feira.



"Muitas pessoas queriam entrar no estádio e algumas não foram pacientes. Forçaram a entrada e provocara uma correria. Quarenta e cinco pessoas morreram", afirmou à AFP Lazaro Mambosasa, comandante da polícia em Dar es Salaam.



As autoridades não haviam divulgado um balanço oficial até agora. Entre as vítimas fatais estão crianças e vários integrantes da mesma família.



Milhares de pessoas compareceram ao estádio para o funeral do presidente.



John Magufuli, 61 anos, morreu em 17 de março, oficialmente por problemas de coração, mas um de seus principais opositores afirmou que ele foi vítima da covid-19.



Magufuli foi sucedido pela vice-presidente, Samia Suluhu Hassan, que se tornou a primeira mulher a governar o país.