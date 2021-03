Biden quer aprovar programa de infraestrutura nos EUA entre junho e setembro

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, espera aprovar entre junho e setembro um pacote de investimentos em infraestrutura que pode custar mais de US$ 3 trilhões, segundo autoridades ligadas à Casa Branca.



O presidente vai anunciar partes do programa nesta quarta-feira, 31. O plano visa realizar investimentos em infraestrutura, reviver a indústria dos EUA, combater a mudança climática e manter a competitividade do país com a China. O programa pode incluir US$ 3 trilhões em aumento de impostos.



O custo final do pacote deve ficar entre US$ 3 trilhões e US$ 4 trilhões, segundo estimativas. Uma fonte da Casa Branca disse na segunda-feira, 29, que o preço final deve ficar mais próximo de US$ 3 trilhões.



Embora esteja enfatizando a urgência do pacote, o governo também insiste que o programa não será considerado uma resposta emergencial, como o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão. A Casa Branca quer ver a nova legislação avançar até 31 de maio e aprovar o texto até setembro.