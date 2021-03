Keiko Fujimori defende Constituição promulgada por seu pai em debate eleitoral no Peru

A candidata presidencial peruana Keiko Fujimori defendeu nesta segunda-feira (29) a Constituição promulgada por seu pai, o ex-presidente preso Alberto Fujimori, que alguns de seus rivais querem mudar em caso de vitória nas eleições de 11 de abril.



"O que a Constituição de 1993 gerou? Paz e prosperidade", afirmou Keiko, candidata do partido fujimorista Força Popular (direita populista) no primeiro debate eleitoral organizado pelo Júri Eleitoral Nacional e transmitido pela televisão pública.



Keiko, que disputa a presidência pela terceira vez, criticou as propostas de mudança da atual Constituição apresentadas por alguns candidatos, entre eles o de centro-direita Yonhy Lescano, que lidera as pesquisas com 15% de intenção de voto.



Os peruanos elegerão o sucessor do presidente interino Francisco Sagasti em 11 de abril e renovarão o Congresso de 130 membros, enquanto a pandemia não dá trégua no país. No Peru, mais de 1,5 milhão de pessoas foram infectadas, com mais de 50.000 mortes.



As pesquisas preveem que nenhum candidato ganhará a presidência no primeiro turno. Caso necessário, um segundo turno será disputado em 6 de junho.



Seis dos 18 candidatos participaram desse primeiro debate, incluindo três com chances de ir ao segundo turno: Keiko, o ex-jogador de futebol George Forsyth (centro-direita) e a esquerdista Veronika Mendoza.



Também debateram o esquerdista Marco Arana e os centro-direita Alberto Beingolea e César Acuña, que têm menos apoio nas pesquisas.



Parte do debate centrou-se no combate ao crime, na gestão da pandemia e na autorização ou não de importação de vacinas contra a covid-19 por parte de empresas privadas ou se deve ser tarefa exclusiva do Estado.



"É um absurdo uma entidade privada importar vacinas", criticou Veronika Mendoza, enquanto Keiko, Forsyth e Beingolea defendiam o contrário.



A vacinação no Peru, que por enquanto inclui apenas profissionais de saúde e idosos, tem sido foco de polêmica desde o seu início em 9 de fevereiro, devido à revelação de que 470 pessoas foram imunizadas irregularmente, incluindo o ex-presidente Martín Vizcarra.



Seis outros candidatos à presidência, incluindo o economista de direita Hernando de Soto, debaterão nesta terça-feira e os seis restantes devem fazê-lo na quarta-feira, incluindo Lescano e o ultraconservador Rafael López Aliaga.



Alberto Fujimori, de 82 anos, cumpre pena de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade e corrupção cometidos por seu governo (1990-2000).