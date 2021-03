Dispara migração irregular de crianças aos EUA através da perigosa selva do Panamá

O número de crianças migrantes que cruzaram a inóspita selva panamenha de Darien, em direção aos Estados Unidos, se multiplicou nos últimos anos, em um fluxo migratório que será agravado pela pandemia, alertou a ONU nesta segunda-feira (29).



O número de menores de idade "que migram para o norte através da perigosa selva de Darien, entre a Colômbia e o Panamá, se multiplicou em mais de 15 vezes nos últimos quatro anos", disse o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).



Nos últimos quatro anos, mais de 46.500 migrantes irregulares cruzaram Darien, dos quais 6.240 são crianças e adolescentes. O balanço anual passou de 109 menores em 2017 para 1.653 em 2020.



Inclusive, em 2019, houve um pico próximo a 4.000 crianças que teriam feito essa travessia. Metade tem menos de cinco anos e muitos chegam feridos e com sérios problemas físicos e psicológicos.



"Já vi mulheres saírem da selva com seus bebês nos braços após caminharem por mais de sete dias sem água, comida ou qualquer tipo de proteção", afirmou em nota a diretora regional para a América Latina e Caribe do Unicef, Jean Gough.



O Estreito de Darien é um corredor florestal de 266 km entre a Colômbia e o Panamá. Essa selva virgem de 575.000 hectares e sem vias de comunicação terrestre, se tornou uma etapa obrigatória para a imigração irregular da América do Sul para os Estados Unidos.



Os migrantes enfrentam desde grupos criminosos até animais selvagens e rios caudalosos. Eles são em sua maioria haitianos e cubanos, mas também há asiáticos e africanos.



Especialistas acreditam que cada vez mais migrantes decidem viajar com suas famílias, incluindo menores de idade e mulheres grávidas, para evitar serem expulsos nos diferentes países por onde passam.



"Essas famílias estão excedendo seus próprios limites e colocando suas vidas em perigo, muitas vezes sem perceber o risco que correm. Aqueles que eventualmente conseguem cruzar essa fronteira perigosa ficam física e mentalmente devastados", acrescentou Gough.



As previsões apontam até para um aumento na migração irregular através de Darien, como resultado da crise econômica e o desemprego gerado pela covid-19, além da violência e as mudanças climáticas.