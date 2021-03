Yellen e Le Maire reforçam interesse por acordo global por taxação digital

Em conversa telefônica nesta segunda-feira, 29, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, expressão apoio às discussões por um acordo global para tributação de serviços digitais no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).



A comunidade internacional discute reformas na taxação de grandes empresas do setor de tecnologia, em meio a transformações nas maneiras como elas fazem negócios. Os países almejam chegar a um entendimento até junho. Caso contrário, muitos governos já sinalizaram que pretendem agir unilateralmente.



Segundo comunicado divulgado pelo Tesouro americano, Yellen e Le Maire também reforçaram interesse em adotar medidas para acelerar a recuperação da economia mundial, além de ações para ajudar países pobres.