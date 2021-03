Poluição obriga Nepal a fechar escolas pela primeira vez

O Nepal ordenou o fechamento das escolas devido à poluição do ar pela primeira vez em sua história. A capital, Katmandu, envolta em uma nuvem densa de partículas, é uma das cidades mais poluídas do mundo.



No fim da semana passada, Katmandu alcançou valores de mais de 300 no índice de qualidade do ar, o nível mais alto de alerta. "Decidiu-se fechar as instituições de ensino até sexta-feira. Pelo que sabemos, é a primeira vez que as escolas estão fechadas devido à poluição", disse à AFP Deepak Sharma, porta-voz do Ministério da Educação.



O governo pediu à população que fique em casa. Especialistas atribuem a poluição ao efeito combinado dos incêndios florestais em várias partes do país com as condições atmosféricas.



A visibilidade reduzida devido à poluição afetou os voos no aeroporto de Katmandu, gerando atrasos de horas. O aeroporto chegou a fechar por algumas horas na última sexta-feira, informou um representante aeroportuário.