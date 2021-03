Petróleo fecha em alta antes da cúpula da Opep+

Os preços do petróleo subiram levemente nesta segunda-feira (29), em um mercado na expectativa da próxima cúpula da Opep e seus parceiros na Opep+ esta semana.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou a 64,98 dólares em Londres, em alta de 0,63% com relação ao fechamento da sexta-feira.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para entrega no mesmo período subiu 0,97% a 61,56 dólares.



A cúpula da Opep+ sobre os cortes de produção de petróleo, decididos por este mecanismo no ano passado, será celebrada na quinta-feira e seu resultado é incerto segundo muitos observadores.



Os sócios deste mecanismo vão decidir sobre seus volumes de produção a partir de maio.