O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta segunda-feira (29) uma reforma ministerial com seis trocas no alto escalão do governo, incluindo nas Relações Exteriores, Defesa e Justiça, anunciou o Ministério das Comunicações.



As mudanças foram iniciadas pela manhã, com a renúncia do chanceler Ernesto Araújo, sob fortes críticas pelo fracasso da política brasileira na contenção da pandemia de covid-19, e continuaram pela tarde com trocas imprevistas.