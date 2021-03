Paraguai recebe 100.000 doses da vacina indiana Covaxin

O Governo do Paraguai recebeu 100.000 doses da vacina Covaxin, metade das 200.000 doadas pelo Governo da Índia, informaram as autoridades sanitárias nesta segunda-feira (29).



As doses serão destinadas a completar a imunização dos funcionários de terapia intensiva dos hospitais e dar início ao plano de vacinação que atenda aos idosos.



"As doses serão mantidas em armazenamento aguardando a certificação internacional para sua aplicação, o que pode acontecer esta semana", informou aos jornalistas o ministro da Saúde, Julio Borba.



Para a próxima semana aguarda-se a chegada da outra parte enviada pelo governo indiano.



De aplicação dupla, a vacina produzida pela farmacêutica Bharat Biotech pode ser armazenada entre 2 e 8 graus.



O Paraguai negocia paralelamente a compra de mais 2 milhões de doses.



O recebimento dos medicamentos foi chefiado no Aeroporto Internacional "Silvio Pettirossi" de Assunção pelo Ministro das Relações Exteriores, Euclides Acevedo, na companhia do ministro da Saúde e do Embaixador da Índia, Dinesh Bhati.



Borba disse que a Covaxin é muito utilizada na Índia e em países do Médio Oriente e especificou que a sua eficácia está estimada em 80%.



O Paraguai recebeu até agora 4.000 doses da vacina russa Sputnik V, 20.000 da Coronavac chinesa doadas pelo Chile e 36.000 da AstraZeneca que chegaram pelo sistema Covax através da Organização Mundial de Saúde.