Pandemia: ONU pede alívio da dívida dos países pobres

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu nesta segunda-feira (29) à comunidade internacional que implemente "um novo mecanismo" para aliviar a dívida dos países mais pobres, enfraquecidos pela pandemia.



Guterres lançou "um apelo por ações urgentes", no contexto da "pior recessão desde a Grande Depressão", em uma conferência sobre financiamento para o desenvolvimento organizada na sede das Nações Unidas, em Nova York.



Os países do G20 - grupo que inclui nações ricas e em desenvolvimento - gastaram cerca de 16 trilhões de dólares para impulsionar suas economias, mas muitas nações com menos recursos não podem fazer o mesmo, lamentou Guterres. "Alívios adicionais e oportunos da dívida para países vulneráveis, incluindo países de renda média, serão definitivamente necessários", assinalou.



O mecanismo do G20 para a suspensão da dívida, que expira no fim de junho, deve ser prorrogado até 2022 e ser proposto aos países de renda média que dele necessitem, solicitou o chefe da ONU.



"Estamos à beira de uma crise da dívida", alertou o secretário-geral da ONU, observando que "um terço das economias emergentes estão expostas a um alto risco de crise orçamentária" e há seis países inadimplentes, incluindo Zâmbia e Líbano pela primeira vez em sua história.