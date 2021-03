Cerca de 1.000 migrantes detidos em dois dias

Cerca de 1.000 migrantes que tentavam chegar à Europa por mar foram interceptados na costa oeste da Líbia nas últimas 48 horas, anunciou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta segunda-feira (29).



"Nas últimas 48 horas, cerca de 1.000 migrantes foram interceptados e devolvidos à Líbia" pela guarda costeira, disse a OIM em sua conta no Twitter.



"Equipes da IOM estiveram presentes em todos os pontos de desembarque para fornecer a assistência necessária", disse a agência intergovernamental com sede na Suíça.



Agências da ONU e ONGs regularmente denunciam o retorno à Líbia de migrantes interceptados no mar e as condições deploráveis nos centros de detenção.



A Líbia é uma rota importante para milhares de migrantes, principalmente africanos ao sul do Saara que tentam chegar à Europa.