SpaceX prepara um possível lançamento de teste de seu foguete Starship

A SpaceX está se preparando para o possível lançamento de seu protótipo de foguete interplanetário Starship das instalações da empresa no sul do Texas na tarde desta segunda-feira (29).



A empresa espera conseguir completar um voo de teste com sucesso depois que as últimas três tentativas terminaram em explosões espetaculares.



"Eu ordenei o fechamento de Boca Chica Beach e Hwy 4 com o propósito de proteger a saúde pública e segurança durante as atividades do voo espacial SpaceX em 29 de março", disse o juiz Eddie Trevino Jr, do condado de Cameron, em um comunicado.



O fundador da SpaceX, Elon Musk, havia antecipado no domingo no Twitter o "possível voo da Starship amanhã (segunda-feira) à tarde".



A janela de lançamento é entre 12h e 17h, horário local (13h às 18h em Brasília) e, em caso de lançamento, a SpaceX fará uma transmissão online ao vivo.



Um lançamento agendado anteriormente foi cancelado na sexta-feira, provavelmente devido ao mau tempo.



SN11 é o décimo primeiro protótipo de nave, que a SpaceX espera poder um dia voar para a Lua, Marte e além. Será o quarto a realizar um voo de teste, subindo a uma altitude de 10 quilômetros antes de retornar à Terra para um pouso vertical suave.



SN8 e SN9, lançados em dezembro e fevereiro respectivamente, caíram e explodiram, enquanto o SN10 pousou com sucesso e explodiu alguns minutos depois durante seu teste em 3 de março.



Apesar das falhas, analistas dizem que a SpaceX está coletando dados valiosos que a ajudarão a acelerar seu desenvolvimento.



Eventualmente, a SpaceX planeja combinar a nave Starship com um foguete Super Heavy, criando um sistema completamente reutilizável. Esta versão final terá 120 metros de altura e será capaz de transportar 100 toneladas métricas para a órbita da Terra, o veículo de lançamento mais poderoso já desenvolvido.