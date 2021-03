Déficit público da Espanha alcançou 10,09% do PIB em 2020, um recorde desde 2009

O déficit público espanhol subiu em 2020 para 113,172 bilhões de euros (cerca de 133 bilhões de dólares), o equivalente a 10,09% do PIB, valor que não era atingido desde 2009, informou o ministério das Finanças nesta segunda-feira.



"O aumento do gasto público para o combate à pandemia e medidas sociais para ajudar famílias, trabalhadores e empresas são os principais motivos do aumento do déficit em 2020", explicou o ministério em um documento, no qual recordou que o déficit em 2019 representou 2,86% do PIB.



O desequilíbrio fiscal aumentou devido ao aumento da despesa pública, que cresceu 53 bilhões de euros, sendo que mais de três quartos desse valor (85%) "corresponde a medidas adotadas para mitigar os efeitos da pandemia".



Em particular, 21,5 bilhões de euros (25,3 bilhões de dólares) foram usados para pagar planos de desemprego parcial para evitar demissões.



Muito onerosos para as finanças públicas, os planos de desemprego parcial têm alimentado o déficit e a dívida pública de uma economia que, recuperada da nefasta crise financeira iniciada em 2008, tinha registrado um crescimento acima da média europeia.



O governo estendeu o financiamento público do desemprego parcial até 31 de maio.



O déficit registado em 2020 foi, em todo o caso, "bastante abaixo dos 11,3% (do PIB) comprometidos com Bruxelas e também abaixo das previsões de analistas e organismos internacionais" como o FMI, comemorou o ministério.



A Espanha, um dos países europeus mais atingidos pela covid-19, sofreu uma queda de 11% em seu Produto Interno Bruto em 2020, um dos piores resultados da zona do euro.



O país notificou oficialmente mais de 75.000 mortes e está perto de 3,3 milhões de infecções.