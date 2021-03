O Reino Unido pediu, para esta quarta-feira (29), uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU sobre Mianmar, depois do fim de semana mais sangrento desde o golpe de Estado de 1º de fevereiro no país - disseram fontes diplomáticas.



Os 15 membros do Conselho de Segurança iniciarão a sessão - a portas fechadas - com uma exposição sobre a situação a cargo da enviada da ONU, Christine Schraner Burgener.