Autores de atentado contra catedral na Indonésia eram recém-casados

Os autores do atentado suicida contra uma catedral na Indonésia no domingo eram um jovem casal recém-casado que pertencia a um grupo extremista pró-Estado Islâmico (EI) - informou a polícia nesta segunda-feira (29).



O ataque à catedral de Makassar, na ilha de Sulawesi, no leste do país, foi cometido após a missa do Domingo de Ramos e causou dezenas de feridos.



"Os agressores eram um casal casado há apenas seis meses", e o homem tinha cerca de 20 anos, disse o porta-voz da polícia nacional, Argo Yuwono.



"A investigação continua para buscar outras pessoas envolvidas no ataque", acrescentou.



De motocicleta, os dois agressores invadiram o recinto, onde detonaram um artefato de fabricação caseira, relataram as autoridades locais.



A polícia antiterrorismo revistou sua casa e outros locais em Makassar, uma cidade portuária de 1,5 milhão de habitantes, em busca de explosivos, armas e outras provas.



A deflagração diante da principal igreja católica de Makassar ocorreu após a celebração da missa do Domingo de Ramos.



Nesta segunda, 15 pessoas continuavam hospitalizadas.



Após o atentado, a polícia indonésia informou que a dupla fazia parte do grupo radical Jamaah Ansharut Daulah (JAD).



Essa organização é acusada de estar por trás de vários ataques contra igrejas em Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia, em 2018. O resultado foram 15 mortos.



Também está envolvida, de acordo com a polícia indonésia, em um ataque suicida de 2019 na catedral de Jolo, nas Filipinas. Neste, morreram 21 pessoas.