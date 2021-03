Presidente egípcio comemora operação no Canal de Suez

O presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, celebrou nesta segunda-feira (29) o bom resultado da operação para desencalhar o porta-contêineres "Ever Given", bloqueado no Canal de Suez desde a última terça.



"Hoje, os egípcios conseguiram pôr fim à crise do navio encalhado no Canal de Suez, apesar da grande complexidade técnica do processo", tuitou o presidente nesta segunda, depois que a Autoridade do Canal anunciou que o gigantesco navio havia sido reorientado em 80% na "direção correta".



Apesar do tuíte do presidente, a Autoridade ainda não havia anunciado oficialmente ao meio-dia de hoje (hora local) o fim da operação de desencalhar a embarcação.



De acordo com um jornalista da AFP, o navio seguia imóvel pouco antes do meio-dia desta segunda (7h, horário de Brasília).



E, de acordo com sites de monitoramento de tráfego marítimo, o "Ever Given" continuava parcialmente cruzado no Canal de Suez nesta manhã.



Al-Sissi destacou ainda que "os egípcios mostraram hoje que continuam estando à altura", lembrando que o Canal de Suez, inaugurado em 1869, foi escavado por "seus avós com a força de seus corpos".



O CEO da Royal Boskalis, a empresa matriz da firma holandesa contratada para ajudar a desencalhar o porta-contêineres que bloqueia o canal de Suez, advertiu hoje que o mais difícil ainda está por fazer.



"A boa notícia é que a popa está desobstruída, mas isso era o que considerávamos a parte fácil. O desafio continua sendo a parte dianteira", disse Peter Berdowski à rádio pública holandesa.