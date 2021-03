Canal de Suez: navio encalhado foi movimentado em 80% para direção correta

(foto: Maxar Technologies / AFP )

O porta-contêineires "Ever Given", que bloqueia o Canal de Suez há quase uma semana, foi reorientado em 80% na "direção correta" - anunciou a Autoridade do Canal (SCA) nesta segunda-feira (29/03), mas as operações continuam para fazer o navio voltar a flutuar porQuando terminar a operação de desencalhe dogigantesco, que paralisa o tráfego marítimo desde terça-feira da semana passada nesta via estratégica, serão necessários três dias e meio para que todos os navios na fila de espera consigam atravessar o canal, afirmou o presidente da SCA, Osama Rabie.O presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, comemorou o bom resultado da"Hoje, os egípcios conseguiram acabar com a crise do navio encalhado no Canal de Suez, apesar da grande complexidade técnica do", tuitou o chefe de Estado."A posição do navio foi reorientada em 80% na direção correta", declarou o almirante Rabie, ao explicar que "a popa do navio se afastou 102 metros da margem, quando antes estava a apenas quatro metros".Ele também disse que oda operação para liberar o cargueiro teve "êxito"."As manobras para fazer o navio flutuar novamente serãoquando o nível da água voltar a aumentar", explicou o almirante, antes de destacar que, nas próximas horas, a água subirá de maneira suficiente "para recuperar totalmente o cargueiro e colocá-lo de novo no meio da via".Um pouco antes, a empresajaponesa Shoei Kisen, proprietária do porta-contêineres confirmou que o "Ever Given" conseguiu "girar", mas ainda "não flutuava".No total, 425 navios estavam retidos nesta segunda-feira nos doise no centro do canal que liga o Mar Vermelho e o Mediterrâneo, segundo a revista especializada Lloyd's List.Quando "Ever Given" for liberado, "o canal funcionará 24 horas", afirmou o almirante Rabie em entrevista ao canal Sadaa al-Balad.Uma porta-voz do grupo dinamarquês de transporte marítimo Maersk informou à AFP que a empresa aguarda "as próximas etapas. É muito cedo para dizer quanto tempo vai levar parao navio e quando o Canal de Suez será reaberto".O "Ever Given" - de 400 metros de comprimento e 220.000 toneladas de peso - está retido na diagonal desde o dia 23 de março e bloqueiao Canal, que tem 300 metros de largura e é uma das vias mais transitadas do mundo.Quase 10% do comércio marítimocircula pelo Canal de Suez. Cada dia sem atividade representa muitos atrasos e custos.Uma imagem obtida pela AFP nesta segunda-feira mostra a popa do "Ever Given" afastada da margem oeste do canal, assim como vários rebocadores operando ao redor do cargueiro colossal.Um funcionário do canal que pediu anonimato afirmou que "as equipes fizeram controles técnicos e confirmaram que o motor do navio".Muitose dragas para aspirar a areia de debaixo do cargueiro foram utilizados nasO rebocador holandês Alp Guard chegou ao canal no domingo à noite e o italiano Carlo Magna nesta segunda-feira, de acordo com sites que monitoram o tráfego marítimo.Quase 27.000 metros cúbicos de areia foram retirados até domingo, a umade 18 metros, anunciou o porta-voz da SCA, George Safwat.As autoridades admitem dificuldades provocadas pela natureza rochosa do fundo.Ihab Talaat el Bannane, almirante da reserva do Egito, afirmou que o "acidente aconteceu na parte do canal em que o solo é rochoso e mais difícil de".A seguradora Allianz publicou um relatório na sexta-feira, em que indica que cada dia depoderia custar ao comércio mundial entre US$ 6 bilhões e US$ 10 bilhões.O valor total das mercadorias bloqueadas, ou queoptar por uma rota alternativa, é diferente, segundo as estimativas: de US$ 3 bilhões, segundo Jonathan Owens, especialista em logística da universidade britânica de Salford, até US$ 9,6 bilhões, de acordo com a revista Lloyd's List.As autoridades do canalque o Egito perde entre US$ 12 milhões e US$ 14 milhões por dia com o fechamento. Quase 19.000 navios usaram o canal em 2020, segundo a SCA.Apesar de o incidente ter sido atribuído em um primeiro momento aos fortes ventos combinados com uma tempestade de areia, Rabie não descartou no sábado que uma "falha" tenha provocado o bloqueio.