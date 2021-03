Farmacêutica chinesa produzirá 60 milhões de vacinas anticovid Sputnik V

A empresa farmacêutica chinesa Shenzhen Yuanxing Gene-tech vai produzir 60 milhões de doses da vacina russa contra o coronavírus Sputnik-V - informou o fundo soberano russo, o RDIF, nesta segunda-feira (29), o qual financiou o desenvolvimento deste imunizante.



Em um comunicado, o fundo especifica que estas doses permitirão vacinar "mais de 30 milhões de pessoas". A produção comercial começará em maio.



O diretor do fundo, Kirill Dmitriev, disse que a colaboração "aumentará a capacidade de produzir doses adicionais à medida que vemos um aumento na demanda da vacina russa".



De acordo com a RDIF, hoje, a vacina Sputnik-V está autorizada em 57 países, com uma cobertura de 1,5 bilhão de pessoas.



Um porta-voz do fundo disse à AFP que este não é o primeiro acordo com a China para produzir a vacina.



A Rússia entregou apenas pequenas quantidades de Sputnik V no exterior, porque não consegue produzir o suficiente.



Moscou insiste que não produzirá sua vacina para o mercado estrangeiro, mas quer aumentar as parcerias de produção.



Na Índia, já foram assinados nas últimas semanas contratos com várias empresas farmacêuticas para cerca de 700 milhões de doses.