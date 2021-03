Manifestantes voltam às ruas de Mianmar após fim de semana mais violento desde o golpe

Os manifestantes pró-democracia voltaram às ruas nesta segunda-feira (29) em Mianmar, apesar da violenta repressão do fim de semana, que deixou mais de 100 mortos, incluindo crianças, e provocou a condenação internacional.



O sábado foi o dia mais sangrento desde o golpe militar de 1º de fevereiro, quando o Exército birmanês derrubou o governo da líder civil Aung San Suu Kyi.



Desde então, o Exército reprime diariamente as manifestações que exigem o retorno da democracia e a libertação dos ex-integrantes do governo civil.



A situação no país será debatida no Conselho de Segurança das Nações Unidas na quarta-feira, informaram fontes diplomáticas.



A ONU afirmou que 107 pessoas morreram no sábado, incluindo sete crianças. A imprensa independente citou 114 vítimas fatais.



O canal de televisão Myawaddy, controlado pelos militares, informou 45 mortes no sábado. A emissora justificou a repressão, alegando que os manifestantes usaram armas e bombas contra as forças de segurança.



Ao menos 459 pessoas morreram desde o golpe de Estado, segundo o balanço mais recente da Associação de Ajuda aos Presos Políticos (AAPP), uma ONG que registra as vítimas da repressão.



Nesta segunda-feira, centenas de pessoas protestaram em Plate, na região de Mandalay (centro), com faixas como "O povo jamais será vencido".



Dois jornalistas foram detidos em Myitkyina, a capital do estado de Kachin. Desde o golpe de Estado, 55 profissionais da imprensa foram detidos, e 25 permanecem na prisão.



Ao mesmo tempo, as famílias prosseguiram com os funerais das vítimas da repressão do fim de semana.



Na região de Sagaing, centenas de pessoas prestaram homenagem a Thinzar Hein, uma estudante de Enfermagem de 20 anos que foi morta a tiros quando ajudava as equipes de resgate no atendimento a manifestantes feridos.



- China pede moderação; EUA suspendem acordo -



Nesta segunda, a China pediu moderação a todas as partes e afirmou que "a violência e os confrontos sangrentos não servem aos interesses de nenhuma parte".



A Rússia expressou preocupação com o "crescente" número de vítimas civis.



"É terrível", disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à imprensa no domingo. "É absolutamente intolerável", completou.



Nesta segunda-feira, o governo americano suspendeu um acordo comercial com Mianmar.



"Os Estados Unidos condenam energicamente a brutal violência das forças de segurança birmanesas contra os civis", disse a representante comercial de Washington, Katherine Tai, ao anunciar que o acordo de comércio e investimento de 2013 com Mianmar permanecerá suspenso até o retorno da democracia.



No domingo à noite, a União Europeia condenou "uma escalada de violência inaceitável e um caminho sem sentido escolhido pela junta".



Uma incomum declaração conjunta dos comandantes militares de 12 países, entre eles Estados Unidos, Grã-Bretanha, Japão e Alemanha, denunciou no sábado o uso da força por parte do Exército birmanês contra civis "desarmados".



Mas a junta parece não levar em consideração as críticas e as sanções internacionais.



Seu líder, o general Min Aung Hlaing, advertiu no sábado que os atos de "terrorismo que podem ser prejudiciais para a tranquilidade e a segurança do Estado são inaceitáveis".



Também voltou a justificar o golpe por uma suposta fraude nas eleições de novembro, vencidas pelo partido de Aung San Suu Kyi, e prometeu eleições.



- Ataques aéreos no estado de Karen -



O Ministério britânico das Relações Exteriores recomendou que seus cidadãos abandonem o país o mais rápido possível após o "aumento significativo do nível de violência".



No domingo, a embaixada dos Estados Unidos em Yangon pediu a seus cidadãos que limitem os deslocamentos e aconselhou "precaução".



No estado de Karen (sudeste), a União Nacional Karen (KNU), um dos principais movimentos rebeldes das minorias étnicas do país, foi alvo de ataques aéreos durante o fim de semana, os primeiros em 20 anos.



Os ataques deixaram quatro mortos e nove feridos, segundo Hsa Moo, ativista dos direitos humanos da etnia karen. Quase 3.000 pessoas fugiram da região no domingo e atravessaram a fronteira com a Tailândia.



O primeiro-ministro tailandês, Prayut Chan-o-Cha, disse à imprensa em Bangcoc que o Exército do país está preparado para mais chegadas de birmaneses.



"A Tailândia os tratará como pessoas que fugiram dos combates, o que significa que terão permissão para ficar temporariamente até que a Tailândia decida de novo deportá-los", explicou à AFP o vice-diretor para a Ásia da Human Rights Watch, Phil Robertson.