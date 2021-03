Francesa Agnès Callamard é nomeada diretora da Anistia Internacional

A especialista francesa em direitos humanos Agnès Callamard foi nomeada secretária-geral da Anistia Internacional - anunciou nesta segunda-feira (29) a organização com sede em Londres e com escritórios em mais de 70 países.



"A combinação de sua destreza intelectual, sua ampla experiência internacional em matéria de direitos humanos e sua voz corajosa fazem dela uma pessoa altamente qualificada para defender nosso movimento", disse a presidente do órgão diretor, Sarah Beamish, em um comunicado.



A francesa foi nomeada por um período de quatro anos e sucede à secretária-geral interina, Julie Verhaar.



Callamard era até agora relatora especial da ONU sobre execuções extrajudiciais, sumárias, ou arbitrárias, e liderou uma investigação sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018.



Na sexta-feira, ela relatou no Twitter ter recebido ameaças da Arábia Saudita, que o país negou.



"Ali onde governos e empresas tentam silenciar aqueles que denunciam seus abusos, escondem a verdade e minam, ou rejeitam, os padrões de direitos humanos, as rigorosas investigações e a inflexível campanha da Amnistia Internacional são mais essenciais do que nunca", disse Callamard, no anúncio de sua nomeação.



Agnès Callamard já havia trabalhado para a Anistia Internacional de 1995 a 2001, como chefe de gabinete do então secretário-geral, Pierre Sané, entre outras posições.