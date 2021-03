O tráfego dos mais de 400 navios que estão aguardando para cruzar o Canal de Suez vai demorar "três dias e meio" para ser totalmente liberado após a operação para desencalhar o porta-contêineres "Ever Given", anunciou o presidente da Autoridade do Canal de Suez (SCA).



O almirante Osama Rabie afirmou que "o canal funcionará 24 horas por dia depois que o cargueiro voltar a navegar".



"Serão necessários três dias e meio para que todos os navios em espera atravessem o canal", disse Rabie ao canal Sadaa al-Balad, sem revelar quando o incidente será concluído.