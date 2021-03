Presidente chileno defende adiamento de nova constituinte devido à pandemia

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, defendeu neste domingo, 28, que o Congresso adie a eleição da assembleia que vai escrever a nova constituição do país, devido à pandemia do coronavírus. O mandatário pediu que os parlamentares alterem a data das eleições de 10 e 11 de abril para 15 e 16 de maio.



"Esta foi uma decisão muito difícil, mas uma que precisamos tomar", disse Piñera, citando a necessidade de "proteger a saúde e a vida de todos" em meio a um novo surto de infecções pelo coronavírus. Especialistas em saúde já haviam recomendado a suspensão das eleições.



Pela proposta do presidente, as eleições para prefeitos, câmaras de vereadores e governadores também seriam adiadas para maio.



Cerca de 80% dos chilenos votaram, em um plebiscito organizado em outubro, pela mudança da constituição. A constituição atualmente em vigor no país foi redigida durante a ditadura de Augusto Pinochet.