O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou neste domingo que irá solicitar formalmente o adiamento da eleição da Assembleia Constituinte de abril para maio, devido à nova onda de contágios pelo novo coronavírus. A medida deve ser ratificada pelo Congresso e havia sido uma requisição da maioria dos partidos.



Ao afirmar que a prioridade "é a saúde de todos os habitantes do Chile", Piñera anunciou em rede nacional que apresentará amanhã um projeto de lei de reforma constitucional "para adiar as eleições de 10 e 11 de abril, em meio ao aumento preocupante dos casos de Covid-19". O presidente propôs que a votação aconteça em 15 e 16 de maio.