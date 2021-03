O homem de 28 anos suspeito de ter sido o autor do ataque a faca que deixou um morto e seis feridos ontem em Vancouver foi acusado formalmente de assassinato, anunciou a polícia canadense neste domingo.



O nome do suspeito é Yannick Bandaogo e suas possíveis ligações com as vítimas não foram esclarecidas, assinalou a polícia. Ele foi submetido a uma cirurgia após ter causado ferimentos a si mesmo, e permanece preso.



A mulher de cerca de 20 anos que morreu no ataque não foi identificada.