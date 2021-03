Mulher morre após ser detida por policiais em Tulum

Uma mulher morreu na tarde deste sábado após ser detida por policiais em Tulum, cidade do Caribe mexicano muito frequentada por turistas internacionais, anunciaram hoje autoridades locais.



O Ministério Público do estado de Quintana Roo informou que abriu uma investigação "relacionada ao homicídio de uma vítima de identidade preservada". Peritos buscam identificar a causa da morte e policiais municipais são investigados pelo ocorrido.



Segundo a imprensa mexicana, a mulher foi detida porque havia sido denunciada por moradores por desordem pública. Em vídeo que circula nas redes sociales, a mulher se queixa ao ser detida. Em outra filmagem, ela aparece imobilizada, diante do olhar dos policiais.



A comissão local de direitos humanos apresentou uma queixa contra os agentes de segurança pública de Tulum por "violação do direito humano à vida" e afirmou que "é lamentável e condenável qualquer privação da vida, mais ainda quando se trata de pessoas que têm a obrigação constitucional de respeitar, garantir, proteger e promover os direitos humanos".