Otimismo para desbloquear o Canal de Suez apesar das primeiras tentativas frustradas

O porta-contêineres "Ever Given", de 400 metros de comprimento, permanece bloqueado no Canal de Suez, uma das principais vias de navegação do mundo, mas uma maré alta prevista para a tarde de domingo pode facilitar os trabalhos de desencalhe do cargueiro.



Novas operações estavam sendo preparadas para tentar retirar o grande navio de seu bloqueio: o "Ever Given" está retido na diagonal nesta via navegável de 300 metros de largura, uma das mais transitadas do mundo.



O canal de Suez transporta quase 10% do comércio marítimo internacional, e cada dia de bloqueio provoca importantes atrasos e custos para o setor.



Apesar do fracasso da primeira tentativa de liberar o navio na sexta-feira, agora a esperança se concentra na maré alta prevista para as próximas horas e que poderia ajudar as equipes de resgate.



Uma dezena de rebocadores e dragas foram acionados para aspirar a areia de debaixo do cargueiro, cuja proa está presa na margem do canal.



O porta-voz da Autoridade do Canal de Suez (SCA), George Safwat, informou que 27.000 metros cúbicos de areia já foram retirados, a uma profundidade de 18 metros.



- Área sob vigilância -



O navio estava cercado neste domingo por rebocadores. A silhueta de quase 60 metros de altura domina a paisagem oeste do canal.



A área conta com uma forte vigilância da segurança do canal, assim como de militares e policiais.



Duas novas dragas, atualmente no Mar Vermelho, estão a caminho: a italiana Carlo Magno e a holandesa Alp Guard, segundo sites que monitoram o tráfego marítimo. E outros dois rebocadores egípcios serão acionados, segundo a SCA.



Em uma entrevista a um canal de televisão egípcio no sábado à noite, o almirante Osama Rabie, presidente da SCA, afirmou que o navio se "deslocou 30 graus para a direita e a esquerda" pela primeira vez desde o incidente.



"É um bom indicador", disse, em referência aos esforços para desbloquear o navio.



"Fontes próximas à operação de resgate me contaram esta manhã que o otimismo da equipe de especialistas aumentou e que tem a esperança de liberar o navio em 24-48 horas", tuitou neste domingo Richard Meade, editor da revista especializada Lloyd's List.



O "Ever Given' bloqueia mais de 300 navios nos dois extremos do canal, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, informou Rabie no sábado.



Um relatório da seguradora Allianz publicado na sexta-feira indica que cada dia de inatividade poderia custar ao comércio mundial entre 6 e 10 bilhões de dólares.



Os primeiros efeitos concretos já foram anunciados: a Síria afirmou no sábado que começou a racionar a distribuição de combustível pelo atraso na entrega de um carregamento de petróleo.



Também estão bloqueados 11 cargueiros com gado que saíram da Romênia. A organização 'Animals International' afirma que os 130.000 animais estão em perigo de morte.



O jornal estatal Al Ahram informou que o ministério da Agricultura egípcio enviou três equipes de veterinários para examinar os animais.



- Custos e alternativas -



O valor total das mercadorias bloqueadas ou que precisam adotar uma rota alternativa difere de acordo com as estimativas: de três bilhões de dólares diários, segundo Jonathan Owens, especialista em logística da universidade britânica de Salford, até US$ 9,6 bilhões de acordo com a revista Lloyd's List.



As autoridades do canal calculam que o Egito perde entre 12 e 14 milhões por dia com o fechamento. Quase 19.000 navios usaram o canal em 2020, segundo a SCA.



À espera da retomada do tráfego, grandes empresas de transporte marítimo como Maersk e CMA CGM decidiram alterar a rota de seus navios para o Cabo da Boa Esperança, um desvio de 9.000 quilômetros e ao menos sete dias a mais de navegação.



Apesar de o incidente ter sido atribuído em um primeiro momento aos fortes ventos combinados com uma tempestade de areia, Rabie afirmou no sábado que uma possível "falha humana" foi um dos motivos do bloqueio.